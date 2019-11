Carpe diem, elä hetkessä! Tämä on yksi paljon käytetyistä elämänviisauksista, joka neuvoo meitä tarttumaan hetkeen ja uskaltamaan elää just nyt. Neuvon viisaudesta on vaikea olla eri mieltä. Mutta talousasioiden osalta se ei kuitenkaan ole välttämättä paras neuvo.

Ihmisten taloudelliseen käyttäytymiseen vaikuttaa ”selvien eurojen” lisäksi paljon myös psykologia. Erään USA:ssa tehdyn tutkimuksen mukaan ihmisten suunnitteluaikajänne selittää merkittävästi heidän taloudellista käyttäytymistään. Ne ihmiset, jotka suunnittelivat asioita tulevaisuuteen, säästivät hetkessä eläjiä enemmän. Tämä suunnitteluaikajänne selitti säästösummia jopa enemmän kuin tulotaso.

Talousasioissa pitkäjänteisempi suunnittelu kannattaa

Säästöpankin tuore Säästämisbarometri paljastaa tämän pätevän myös Suomessa. Yleisesti ottaen voisi todeta, että ihmisten taloudellinen suunnitteluaikajänne on erittäin lyhyt; 62 % suunnittelee talousasioitaan alle vuoden aikajänteellä tai ei suunnittele niitä ollenkaan. Säästämisbarometrin tilastot kertovat myös, että ne ihmiset, jotka tekivät pidemmän aikavälin suunnitelmia, säästivät enemmän. Säästämisbarometrin vastaajista ne pienituloiset (alle 20 000 vuodessa tienaavat), jotka suunnittelevat pitkäjänteisesti, säästävät suurin piirtein saman verran kuin lyhytjänteisemmät hyvätuloiset (60-80 000 vuodessa tienaavat). Ihmisten säästämismahdollisuuksia ei siis selitä pelkästään se, kuinka hyvin he tienaavat.

Hetkessä elämisessä on varmasti hyvät puolensa, mutta talousasioissa pitkäjänteisempi suunnittelu kannattaa. Joillekin se tulee luonnostaan, toisille taas pitkäjänteinen suunnittelu on vaikeaa. Siinä mielessä ”henkiset” lähtökohdat säästämiselle eivät ole kaikille samat, niin epäreilulta kuin se kuulostaakin. Tulevaisuuskin eletään toki hetki kerrallaan, mutta hyvä muistaa, että tämän päivän päätöksillä on vaikutuksia tulevaisuuden hyvinvointiimme. Varautumalla omaan tulevaisuuteen, tekee hyvän teon tulevalle itselleen. Se voi tuntua kaukaiselta (ja ryppyiseltä) satuolennolta, mutta se olet sinä!

Miten muuttaa hetkessä eläjiä?

Kuinka sitten hetkessä eläjät voisivat pidentää omaa suunnitteluhorisonttiaan? Se ei olekaan ihan yksikertaista, koska totuttuja ajatusmalleja on vaikea muuttaa. Jotkut saattavat laittaa näkyviin konkreettisia kuvia siitä tulevaisuudenvisiosta, jota varten haluavat säästää. On se sitten lomamatka tai leppoisat eläkepäivät -nämä ovat muuten Säästämisbarometrimme mukaan suosituimpia syitä säästää ”pahaan päivään” –varautumisen lisäksi. Nykyään löytyy myös sovelluksia, jotka muuttavat kasvosi vanhemman ihmisen kasvoiksi. Konkreettinen itsensä näkeminen varttuneempana voi tehdä tulevaisuuden minästä ”läheisemmän”. Itse olen tosin huomannut, että oman äitini katselu ajaa saman asian.

Niin tai näin, talousasioissa pitkäjänteisyys kannattaa. Säästäminen tarkoittaa, että kaikkia tämän hetken kulutusimpulsseja ei voi toteuttaa, ja moni ei siitä tykkää. Tämän hetken mielihyvä tuntuu paremmalta kuin tulevaisuuden mielihyvä. Uskallan kuitenkin luvata, että säästäminen kannattaa. Harva sitä paitsi katuu säästämispäätöstään. Säästämisbarometrimme mukaan 73 % vastaajista oli tyytyväisiä päätökseensä alkaa säästää / sijoittaa. Tyytymättömiä oli vain 5 %. Sen sijaan kulutuspäätöksiään on katunut noin puolet vastaajista.

Elämästä tässä ja nyt kannattaa nauttia, mutta ei tulevan hyvinvointinsa kustannuksella. Omaa talouttaan kannattaa suunnitella pidemmälle tulevaisuuteen – silloin se ”tulevaisuuden sinä” todennäköisesti kiittelee, kun ajattelit vähän häntäkin.