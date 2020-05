Viimeaikaiset tapahtumat ovat muuttaneet maailmaa odottamattomalla tavalla ja ilmastotavoitteet eivät ole olleet ensimmäisenä mielessä monien kuntien tai kaupunkien agendalla. Ikävä kyllä ilmastonmuutos ei odota koronan jälkeistä aikaa ja kriisin jälleenrakentamista pitää pohtia akuutin kriisin hoitamisenkin aikana. Miten tästä selvitään parhaiten? Miten voimme tukea jälleenrakentamista ympäristö ja ilmasto huomioiden?

Monilla kaupungeilla ja kunnilla, kuten myös rakennusteollisuudellakin on ilmastotavoitteet, jotka pysyvät kriisistä huolimatta. Jälleenrakentaminen on avain hyvään kriisin jälkihoitoon ja työllistämiseen. Yksi tapa selviytyä on tukea taloutta kaikin mahdollisin keinoin, esimerkiksi jakamalla avustuksia energiaremontteihin yksityissektorille ja toteuttamalla niitä julkisella sektorilla. Toivonkin, että energia-avustuksia käytetään rakennusalan vilkastamiseksi ja työllisyyden vauhdittajaksi kriisin jälkeen ja jo sen aikana, kun emme tiedä kuinka kauan tämä kestää. Yritysten kehitystukia voitaisiin myös hyvin käyttää energiaremontteihin, jotka kehittävät yrityksen toimintaa kestävämmäksi ja tuovat pitkäaikaisia säästöjä ilmasto huomioiden.

Hallitus on peräänkuuluttanut vihreän elvytyksen tärkeyttä ja korostanut, että talouden elvytystoimien pitää tukea hiilineutraalia hyvinvointivaltiota. Jälleenrakennus pitääkin siis tehdä ilmasto huomioiden. Energiaomavaraisuus on myös tärkeää vastaisuuden varalta, jotta voimme taata riippumattomuuden muiden valtioiden energiantuotannosta.

Taloyhtiöiden kannattaa harkita energiaremontteja, niin rahallisten säästöjen, kuin päästösäästöjenkin takia

Taloyhtiöiden siirtymistä ilmastoystävälliseen energiaan pitää myös tukea ja yhtiökokouksien pitämiseen rohkaista näinä haastavinakin aikoina. Näin rakennusteollisuudessa päästään aloittamaan projektit, jotka edesauttavat korjausrakentamisen työllisyyttä. Monet taloyhtiöt ovat siirtäneet yhtiökokouksiaan, koska yhtiökokouksen pitäminen etänä ei ole ihan niin yksinkertaista. Lomautukset koskevat monia asukkaita myös, joten energiaremontit eivät silloin tietenkään ole ensimmäisenä mielessä. Mutta itseasiassa juuri säästöjen takia energiaremonttia kannattaa ehdottomasti kuitenkin harkita.

Jos linjasaneeraus tai joku muu remontti on ajankohtainen, kannattaa samalla miettiä myös energiamuodon vaihtamista ilmastoystävälliseen uusiutuvaan energiaan, jolla saadaan myös säästöjä taloyhtiölle. Lämmityksen vaihtamisen voi toki tehdä myös omana remonttinaan. Usein hoitovastiketta ei ole tarpeen korottaa, vaan jopa päinvastoin, jolloin asukkaiden kulut eivät kasva tai voivat jopa laskea. Lue lisää taloyhtiöstä Järvenpäässä, jossa hoitovastiketta voitiin laskea.

Maalämpöprojektin voi toteuttaa turvavälit huomioiden

Maalämpöprojekti on myös siitä hyvä, että sen aikana ei ole tarpeen taloyhtiöissä mennä sisälle asuntoihin ja turvavälit on helppo pitää eli projektin voi hyvin toteuttaa myös poikkeusoloissa.

Iloksemme olemme huomanneet, että useat taloyhtiöt ovat siirtymässä maalämpöön, esimerkiksi Turun alueella on alkamassa useita projekteja. Turun Jaanin alueella aloitamme ison projektin sisältäen maalämmön energiakaivojen porauksen (As. Oy. Jaaninkanta 15x345m, As. Oy. Jaaninhanka 19x345m ja As. Oy. Jaaninsalpa 20x310m) ja vaakaputkituksen. Porauksen kesto on arviolta noin kolme kuukautta. Toteutimme myös kallioperän olosuhteiden mittauksen, mallinnuksen ja energiakaivokentän suunnittelun kohteisiin.

Taloyhtiöiden lämmöntuottotavan muutoksella saadaan aikaan huomattavia säästöjä heidän lämmityskustannuksiinsa ja samalla saadaan vähennettyä hiilidioksidipäästöjä. Kohteeseen toteutetaan samalla linjasaneeraus eli energiaremontti on helppo yhdistää muihin taloyhtiön pakollisiin remontteihin.

Katso myös lisätietoja ilmastoystävällisestä maalämmöstä ja Rototecista.