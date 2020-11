Koronapandemia on jotain sellaista, jota kukaan meistä tuskin olisi toivonut. Omassa työssä pandemia on näkynyt jatkuvana poikkeusolojen hallintana. Tilanteen taloudelliset vaikutukset tulevat olemaan melkoiset, ja teollisuudessa pahin on vielä edessä. Uskon kuitenkin vahvasti, että me selviämme tästä yhdessä, sen kuuluisan suomalaisen sisun avulla ja myös ketteryydellämme nopeasti omaksua uusia tekemisen tapoja.