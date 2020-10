Vuosi 2020 jää mieleen kauhun vuonna monelle. Eikä se ole ollut sitä pelkästään koronaan sairastuneille, omaisille ja kaikille ihmisille rajoituksineen, vaan myös monelle yritykselle yllättävänä kasvun romahduksena.

Olemmekin tyytyväisinä seuranneet Suomen hallituksen päätöksiä ja toimia vihreään elvytykseen ilmaston ehdoilla. Ilmastotavoitteet ovat pitkään olleet puheen tasolla, mutta nyt vihdoin näyttää siltä, että konkreettisia toimiakin asian eteen tehdään. Energiaremonttiavustukset ovatkin hieno kädenojennus niin omakoti- kuin taloyhtiöasukkaillekin. Toivommekin, että suuri osa näistä avustuksista käytetään oikeisiin energiaremontteihin, jotka todella parantavat kiinteistön energiatehokkuutta pitkällä tähtäimellä, eikä nopeisiin korjausliikkeisiin, joita joudutaan parantelemaan vuosien varrella.

Miksi kannattaa valita geoenergia eli maalämpö ja maaviileä?

Maalämpöön siirtyminen on isompi kertainvestointi, mutta myös oikea investointi hiilineutraaliin tulevaisuuteen. Maalämmön käyttökulut ovatkin hyvin kustannustehokkaat ja järjestelmä on erittäin varma ja toimiva vuosikymmenien ajan. Maalämmön avulla saavutetaan parempi hyötysuhde kuin esimerkiksi ilma-vesilämpöpumpuilla ja maalämpöpumpun tehokkuus ei ole ulkolämpötilasta riippuvainen. Maalämmön kylkeen on mahdollista saada helposti myös maaviileä käyttöön, jonka suosio onkin noussut viime aikoina lämpimien kesien myötä.

Käytönaikaiset kustannukset ovat maalämmöllä hyvin matalat verrattuna muihin lämpöpumppuihin, minkä kautta saavutetaan enemmän säästöjä lämmityksestä ja viilennyksestä. Maalämpöprojektissa on työn osuus myös isompi kuin siirtymisessä muihin lämpöpumppuihin, jolloin projektiin saa suuremman hyödyn myös kotitalousvähennyksestä energia-avustuksen lisäksi.

Katso lisää maalämpöön siirtymisestä Maalämpöä taloyhtiöille -webinaaristamme:

Pirkkalasta löytyy hyvä esimerkki maalämpöprojektien lupien sujuvoittamiseen

Suomessa ollaan siis hyvällä mallilla uusiutuvaan energiaan siirtymiseen kannustamisessa. Seuraavaksi olisi hyvä helpottaa kuitenkin maalämpöprojektien lupamenettelyjä. Olemme huomanneet useissa projekteissamme rakennusluvan hakemisen viivästyttävän projekteja huomattavasti. Jotta oikeasti taataan reilu kilpailutilanne kaikille ja mahdollistetaan hiilineutraalin maalämmön ja maaviileän käyttöönotto, niin lupamenettelyä olisi syytä sujuvoittaa.

Hyvänä esimerkkinä tästä on toiminut Pirkkalan kunta, jossa rakennuslupaa maalämpöprojektille ei tarvita, kun tietyt kriteerit täyttyvät eli esim. maalämpökaivon etäisyys naapurin tontista on vähintään 7,5 metriä, maalämpökaivojen väliin jäävä tila on vähintään 15 metriä ja etäisyys kadusta ja muista yleisistä alueista on vähintään 4 metriä. Jos maalämpökaivon sijainti tulee olemaan lähempänä kuin yllä mainitut etäisyydet, on projekti mahdollista kuitenkin toteuttaa hakemalla rakennuslupaa.

Pirkkalan kunta perustelee päätöstään maankäyttö-ja rakennuslain lisäyksellä (MRL 126a§), jonka mukaan kunta voi rakennusjärjestyksessä määrätä, että toimenpidelupaa ei kunnassa tai sen osassa tarvita 1 momentin 1–10, 12 tai 13 kohdassa tarkoitettuun toimenpiteeseen, jos toimenpidettä voidaan pitää vähäisenä. Pirkkalan kunta näkeekin siis maalämpöprojektin vähäisenä toimenpiteenä, kun sen rakennusjärjestyksessään asettamat kriteerit täyttyvät. Lue lisää Pirkkalan kunnan rakennusjärjestyksestä.

Näin ollen maalämpöprojektit Pirkkalassa saadaan nopeammalla aikataululla toteutettua. Tästä hyötyvät kaikki; niin asukkaat, maalämpötoimijat kuin myös rakennusliikkeetkin, joiden projektien ei tarvitse odottaa maalämpöprojektin valmistumista. Tämä järjestely hyödyttäisi monen yrityksen liiketoimintaa ja auttaisi luomaan lisää työllisyyttä muissakin kunnissa. Siksi toivoisimmekin vastaavaa päätöstä muihin kuntiin, jotka haluavat saavuttaa ilmastotavoitteensa ja edistää vihreää elvytystä.

Geoenergiaan vaihtaminen kannattaa, niin taloudellisesti, kuin ilmastosyistäkin. Suomalainen kemianteollisuuden ratkaisuja tarjoava Kiilto Oy on erittäin tyytyväinen maaviileän avulla tapahtuvaan viilennykseen, jonka avulla he ovat saavuttaneet jopa 200 000 euroa säästöjä vuodessa. Katso lisää videolta.