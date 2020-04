Myös koronakriisin aikana kemia on osa hyvää elämää - jopa elämän edellytys, sillä monet kemianteollisuuden tuottamat tuotteet ovat välttämättömyys yhteiskunnan normaalille toiminnalle: lääkkeet, desinfiointiaineet, liikennepolttoaineet, vedenpuhdistuskemikaalit, lannoitteet ja monet muut.

Kemian yrityksillä on vankka tahto tehdä oma tärkeä osuutensa siihen, että kriisistä selvitään. Useat yritykset ovat muuttaneet tuotantoaan, tehneet lahjoituksia tai lähteneet mukaan ideoimaan sitä, miten tästä kriisistä päästään eteenpäin. Suksivoidevalmistaja Vauhti Speed on muuttanut tehtaansa tuottamaan käsidesiä, Kiilto aloitti käsidesin valmistuksen myös Hankasalmella, Kemira lahjoitti merkittävän summan suojavarusteiden hankintaan terveydenhoitohenkilökunnalle ja Neste on mukana yritysryhmässä, jonka tavoitteena on koronatestien määrän kaksinkertaistaminen.

Selviydymme, kun pidämme pyörät pyörimässä

Kemianteollisuus on syystä määritelty yhteiskunnan toimivuuden kannalta kriittiseksi toimialaksi. Alan toiminnan edellytykset täytyykin turvata myös poikkeuksellisissa oloissa. Tämä tarkoittaa vaikkapa kuljetusten toimivuutta, mahdollisuutta tulla terveenä töihin ja raaka-aineiden ja materiaalien saatavuutta. Se tarkoittaa myös taloudellisten toimintaedellytysten turvaamisen näissä poikkeuksellisissa oloissa. Selviydymme kriisistä, kun emme päästä pyöriä pysähtymään kemianteollisuudessa tai muuallakaan yhteiskunnassa. Yksikään elinkelpoinen yritys ei saa päästä kaatumaan koronakriisin aiheuttaman poikkeustilanteen takia.

On tärkeää nostaa katsetta kriisin jälkeiseen aikaan

Kiinasta kantautuu jo uutisia, että tuotantoa saadaan käyntiin ja sitä myötä myös taloudellinen toipuminen on alkamassa. Me Suomessa tulemme myös lähitulevaisuudessa ulos kriisistä, paikkaamme vahingot parhaamme mukaan ja lähdemme ponnistamaan uuteen kasvuun. Kriisin aikana on keskitytty rajoittamaan epidemiaa ja selviytymään seuraavista viikoista. Tulevan toipumisen ja kasvun ketteryyttä ja nopeutta voidaan boostata jo kriisin aikana, pitämällä huolta yritysten toimintaympäristöstä ja uudistumismahdollisuuksista.

Kovasti toivottua ja kipeästi tarvittua kasvua voidaan saada aikaan, kun pidetään yritysten toimintaympäristö kunnossa, eikä aiheuteta uusia kustannuksia verotuksen kiristymisen tai kasvavan sääntelytaakan vuoksi. Hallituksen tervetulleista päätöksistä, kuten teollisuuden sähköveron laskeminen EU-minimiin, lisäpanostukset TKI-rahoitukseen ja ilmastorahaston perustaminen, tulee pitää kiinni. Olot ovat juuri nyt vaikeat, mutta tarvitaan voitontahtoa, yhteistyötä sekä viisaita päätöksiä, joiden avulla voimme tulevaisuudessa taas olla vahvoja.