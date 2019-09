Kova työ ja sisu kunniaan – pitkää päivää ei pidä pelätä

Minne katosi kovan työnteon arvostus?

Perinteinen suomalainen hyve nimeltä kova työnteko on menettänyt arvostustaan. Keväällä Danske Bankin tutkimus kertoi start up -yritysten keskimääräisestä 42 tunnin työviikosta. Omiin kokemuksiini peilaten kummeksuin sitä kovin lyhyenä. Sain vastaani joukon, joka kertoi, että työtuntien laskeminen on vanhanaikaista eikä luovaa työpanosta voi mitata työtunneilla. Ymmärrän yskän. Samalla olen vakuuttunut, että hyvän menestysennusteen omaavissa start upissa tehdään paljon pidempää työviikkoa kuin 42 tuntia. Heikompaan ennusteeseen tyytyvässä voidaan toki tehdä vähemmänkin.

Kova työ ja sisukkuus palkitsevat

Itse uskon työntekoon, sisukkuuteen ja luovuuteen. Usein ne myös ilmaantuvat tässä nimenomaisessa järjestyksessä. Menestyksen portaita kiivetäkseen on tehtävä samanaikaisesti pitkää päivää ja oltava tehokas. Flow-tilassa luovuus kukkii eikä tunteja lasketa eikä aina edes huomata. Samalla opitaan koko ajan lisää ja tuottavuus kasvaa. Kovin lyhyttä päivää tehtäessä taas erilaiset tauot sekä aloittamiset ja lopettamiset vievät suhteettoman suuren osan työajasta – ja aiheuttavat heikkoa tuottavuutta. Paljon puhuttua flow-tilaa tai luovuuden imua ei synny jos tekeminen katkoo tai on satunnaista.

Onko TES- ja reaalimaailman välille kasvanut kuilu?

Samalla kun kilpailu markkinoilla edellyttää koko ajan lisää joustavuutta ja panostusta, tuntuu kuin työmarkkinoilla mentäisiin vastakkaiseen suuntaan. Välillä vaikuttaa kuin suomalaisia yritettäisiin eri keinoin suojella työnteolta ja flow-tilalta. Epäilenpä, että TES-maailman mukaan toimien iso osa kaupoista maailmalta ja kotimaasta jäisi hakematta.

En sano tätä siksi, että ylenpalttinen työnteko itsessään olisi jokin tavoite vaan siksi, että ymmärrettäisiin mistä markkinataloudessa ja kilpailussa on kyse. Ei voida kilpailu sivuuttaen valita lyhyttä päivää ja perustella sitä itse julistetulla omalla ylivertaisella tehokkuudella. Tai esittää, että suomalainen työelämä on jollain mystisellä tavalla niin erilainen, ettei sitä voi verrata kilpailijoihin. Ei se ole erilainen. Kyllä voi ja pitää verrata. Jotta pärjäisi on samanaikaisesti oltava tehokas ja työpäivä riittävän pitkä. Lisäksi ne, jotka onnistuvat yhdistämään siihen luovuuden, parantavat menestymisen todennäköisyyttä entisestään. Ja mikä erityisen tärkeää - he voivat samalla vetää myös muita eteenpäin työkavereina, kollegoina ja yhteistyökumppaneina. Verkostovaikutusten ilmiö on varmasti tuttu jokaiselle, joka on työelämässä toiminut.

Yrittämisen palkkion tulee olla yhteiskunnassa ’’haluttua’’, ei ainoastaan ’’sallittua’’

Ministeri Lintilä sanoi 31.8.2019 Anders Chydenius -vapaakauppaseminaarissa ’’On sallittava, että yrittäjä saa kohtuullisen palkkion kovasta työstä ja ottamastaan riskistä’’. Voi olla, että ministeri kokeneena politiikkona on taitavasti lukenut yleistä asennetta ja suhtautumista. Yrittäminen nähdään myönteisenä, mutta toisinaan vain siihen saakka kun onnistutaan ’kohtuullisesti’, ei ’isosti’’. Yrittäjän kovaa työtä arvostetaan, mutta kun se alkaa onnistumisen kautta muuttua ’isoksi’ ja omistamiseksi, alkaa tulla negatiivisia vastareaktioita. Näin ei pitäisi olla.

Tärkeää olisi ymmärtää, että yrittäjän palkkion tavoittelu omalla riskinotolla tulee yhteiskunnan kannalta olla erityisen haluttua, ei ainoastaan ’’sallittavaa’. Kovasta työstä syntyvä palkkio toteutuessaan hyödyttää koko yhteiskuntaa hyvinvoinnin lähteenä. Ilman tätä ’isosti’ onnistumista kasvu ja työpaikat jäävät syntymättä. Yritykset ja riskiä ottavat yrittäjät ovat yhteiskunnan hyvinvoinnin ydintä. On yleinen etu, että he onnistuvat ’isosti’, eivät ainoastaan ’kohtuullisesti’.

Työllisyysaste voi yhdistää kansaa – työtä ja kannustimia ei pidä pelätä

75 %:n työllisyysaste tavoitteena on tärkeä. Se voi yhdistää kansaa ja koota eri toimijoita yhteisen tavoitteen taakse. Olisi erittäin tärkeää onnistua tässä. Tavoitteesta ei ole syytä luopua.

Samalla kun hallituksen 75 %:n työllisyysastetavoite on hyvä, leimaa sen keinoja kummallinen arkuus ja suorastaan ulkokohtaisuus. Syntyy vaikutelma, että etsitään keinoja, jotka eivät ole suoraan sidoksissa työpaikan syntyyn – ilmiöön, jossa omistaja ottaa riskiä ja palkkaa uuden ihmisen uskoen, että investointi kannattaa myöhemmin. Työllistäviä yrityksiä omistavana ja johtavana pidän hyvin selvänä, että esimerkiksi perinteisen palkkatuen lisääminen ei ole keino, jolla työpaikkainvestointeja voidaan kestävästi edistää.

Työllistävät yrittäjät ja yritykset toimivat kilpaillussa markkinataloudessa. Työpaikat eivät valitettavasti synny sosiaalisin perustein. Markkinataloudessa työpaikka syntyy silloin kun johto ja omistajat arvioivat sen kannattavaksi. Yksityiskohtiin menemättä voi arvioida, että kestävän työpaikan edellyttämä arvonlisäys on lähes nelinkertainen työntekijän nettopalkkaan nähden. Väli menee pitkälle veroihin sekä sivu- ja yleiskuluihin. Siksi on oltava riittävä määrä ja riittävän tuottavia tunteja – molempia ja samaan aikaan.

Temput eivät kanna pitkälle. On selvää, että työllisyyden kasvun kestävät avaimet löytyvät työn tekemisen ja sisukkuuden arvostuksen palauttamisesta yhtä lailla kuin vero- ja sivukulukiilan pienentämisestä.

Petri Roininen

Toimitusjohtaja

Investors House Oyj