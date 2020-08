Tiedätkö mikä on nopein ja helpoin tapa ansaita valtavasti massia? Päivätreidaaminen! Eikö osakkeissa ole riskiä? Osakkeet ovat varma veto, kaikkihan sen tietää. Jos syntyy ongelmia, keskuspankkiirit käynnistävät rahanpainokoneet. Eikö tähän tarvita kokemusta? Ei, vanhat äijät eivät ymmärrä nykymaailmasta mitään, katsokaa vaikka Warren Buffettin touhua. Eikö pidä ymmärtää mitä yritys tekee? Ei osakekurssilla ja yrityksen liiketoiminnan kehityksellä ole mitään tekemistä toistensa kanssa, maailman isoin varainhoitaja voi tämän vahvistaa.

Kuunnellessani näitä tarinoita tuntuu kuin olisin tehnyt aikamatkan 1990-luvun loppuun, jolloin kasvuosakkeiden nousulle ei myöskään nähty loppua. Aikaan, jolloin itse aloitin sijoittamisen. Silloinkin ikiaikaiset sijoittamisen lainalaisuudet kyseenalaistettiin ja markkinoita puski eteenpäin sama voima kuin tänään, nimittäin naapurikateus tai ammattitermein FOMO – Fear Of Missing Out.

Juhlat kuitenkin loppuivat, niin kuin niillä on tapana tehdä. Jälki oli rumaa, niin kuin sillä on tapana olla. Uskon, että näin tulee käymään myös tällä kertaa. Kenties moni kokee ikävän yllätyksen ja polttaa näppinsä. Jotkut heistä eivät kenties koskaan palaa sijoittamisen pariin. Tämä on valtava menetys, koska pitkällä aikavälillä järkevä, jatkuva osakesäästäminen kasvattaa varallisuutta.

Milloin sijoittajan juhlat loppuvat?

Lopun ajan merkit ovat selkeästi nähtävissä. Naapurikateuden kipukynnys on monelta ylittynyt ja he ovat siirtyneet vedonlyöntitermein ”all-in” osakkeisiin, etenkin isoihin kasvaviin teknologiayhtiöihin. Kuten arvata saattaa näiden kurssit hinnoittelevat ruusuista tulevaisuutta. Näistä on tullut jättiläisiä, joiden kurssiliikkeet määrittävät markkinoiden (ja passiivisten indeksirahastojen) suunnan.

Yleensä kun tarpeeksi monta sijoittajaa on tullut uskoon, riski suunnanmuutokselle kasvaa. Mistä löytyy se seuraava halukas, joka maksaa osakkeistasi korkeamman hinnan? Jokin mitäänsanomaton muutos ympäristössä voi lopettaa juhlat. Kuvitelkaa lintuparven lentoa, parven kärjessä oleva lintu reagoi ympäristön muutokseen ja silmänräpäyksessä parven suunta muuttuu. Muut linnut reagoivat vierustovereidensa liikkeisiin analysoimatta sitä sen tarkemmin. Sijoittajat reagoivat samalla lailla.

Nytkö pitää myydä? Ei missään nimessä, mutta riskikeskittymiä kannattaa välttää.

Kokemukset ja epäonnistumisista ammennetut opit kasvattavat ja muokkaavat meitä sijoittajina. Omista kokemuksistani viisastuneena voin todeta, että ei ole välttämättä huono asia polttaa näppinsä, jos siitä oppii jotain. Aina pitää kuitenkin pitää huoli siitä, että epäonnistumiset ja virhearvioinnit eivät tuhoa talouttamme tai estä meitä yrittämästä uudestaan. Miten se sitten onnistuu?

Näillä tylsillä, mutta varsin toimivilla neuvoilla pääset pitkälle:

luo henkilökohtaisiin tarpeisiin räätälöity sijoitussuunnitelma ja pysy siinä

valitse järkevä sijoitusstrategia

hajauta sekä sijoituskohteita että ostoja.

Nämä ohjenuorat ohjaavat omaa sijoitustoimintaani. Sijoitan levollisin mielin osakemarkkinoille markkinatilanteesta riippumatta. Minulla ei ole kiire. En tavoittele äkkirikastumista, vaan varallisuuden tasaista kasvua yli ajan. Olen valinnut sijoitusstrategian, jonka uskon auttavan välttämään pahimmat karikot ja ylilyönnit. Strategia perustuu hyvin, kohtuullisesti hinnoiteltujen yhtiöiden pitkän aikavälin omistamiseen.

Johan Hamström on Kauppatieteiden maisteri ja Säästöpankkien Varainhoidon osakesalkunhoitaja. Hamström menestyi parhaana suomalaisena Eurooppa-osakkeiden salkunhoitaja -sarjassa Citywire Nordic Awardseissa 2019. Hamströmin kynästä syntyy monipuolista pohdintaa sijoittamiseen, talouden hallintaan ja vaurastumiseen liittyen.