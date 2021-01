Sanonta sanoo, että vuodet eivät ole veljeksiä. Veljeksiä eivät myöskään ole vuosipuoliskot ja tänä vuonna, jos milloin, se pätee. Edessä on näillä näkymin kaksijakoinen talousvuosi.

Alkuvuonna virus vielä jyllää keskuudessamme ja perinteinen flunssakausi antaa sille mahdollisesti lisäpotkua. Tämä tarkoittaa rajoitustoimien jatkumista, ihmisten varovaisuutta, työttömyyden nousua ja osalla yrityksistä voi kirstunpohja alkaa pilkottaa. Edessä on siis vielä taloudellisesti haasteellinen talvi, jolloin talouskasvu on parhaimmillaankin vaisua.

Erona kuitenkin viime vuoden koronakuukausiin on se, että helpotusta on luvassa. Rokottaminen on aloitettu ympäri maailman ja hiljalleen talouden sulkutoimia voidaan poistaa ja epävarmuus vähenee rokotekattavuuden lisääntyessä. Se toki ottaa aikansa, onhan kyse massiivisesta globaalista logistisesta ponnistuksesta. Takapakkejakin voidaan matkan varrella nähdä. Niinpä talouden merkittävä elpyminen tapahtunee vasta vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Yritetään siis kestää vielä hetki – paremmat ajat ovat ihan nurkan takana!

Huikean hienoa rokotekehitystä – toivottavasti pystymme samaan uudelleen

Vuoden 2020 lopulla saatiin iloisia uutisia, kun useampikin lääkeyhtiö ilmoitti kehittäneensä toimivan rokotteen koronavirusta vastaan ja monella yhtiöllä kehitystyö on jo loppumetreillä. Käsittääkseni tämä rokotekehitys tapahtui nopeammin kuin koskaan aiemmin historiassa. Tämä on hurraahuutojen ja fanfaarien paikka ja muutenkin mielestäni loistava osoitus siitä, että ihmiskunta saa kyllä ihmeitä aikaiseksi, kun tahtotila on kaikilla sama ja sen eteen ollaan valmiita tekemään töitä. Toivottavasti jatkossakin vastaavia yhteisiä ponnistuksia nähdään esimerkiksi ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa.

Toteutuuko vanhan kansan viisaus?

Vuodet eivät ole veljeksiä -sanonta juontaa siitä, että kuunkierron päivät siirtyvät almanakassa joka vuosi 11 vuorokautta taaksepäin ja näin kuun mukaiset kylvöajat muuttuivat joka vuosi. Eli vaikka olosuhteet olisivat aiempana vuonna muutoin olleet samanlaiset, kuunkierto oli eri vaiheessa, mikä vaikuttaa kylvöolosuhteisiin. Vasta 19 vuoden päästä kuunvaiheet ovat taas samoilla paikoillaan eli ”veljesvuosi” löytyy niinkin kaukaa. Sen tähden vanha kansa säilytti vanhat almanakkansa ja etsi kylvöolosuhteiden vertailukohtaa 19 vuoden takaa.

19 vuotta sitten, vuonna 2002, Suomen talous kasvoi 1,7 %. Oma ennusteeni tämän vuoden talouskasvulle on 2,5 % eli ihan veljesvuosia ei näistäkään ole näillä näkymiin tulossa. 1,7 %:n kasvu vuonna 2021 on toki hyvin mahdollinen, jos esimerkiksi rokottaminen hieman viivästyy tai globaalin talouden elpyminen on odotuksia hitaampaa. Erona tosin tähän hetkeen ja 2000-luvun alkuun on se, että nyt noin 2 %:n kasvu tuntuu varsin mukavalta, mutta tuolloin se oli surkein kasvuvuosi kahdeksaan vuoteen. Edeltävät laman jälkeiset vuodet, kun olivat tarjonneet keskimäärin 4,5 %:n kasvua. Oi noita aikoja.

PS. lue lisää vuoden 2021 talousnäkymistä 28.1. julkaistavasta kotitalouksien suhdannekatsauksestamme.