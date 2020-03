Koronavirus jyllää maailmalla ja kurssiliikkeet ovat olleet viime viikkoina rajuja. Osakemarkkinoilla on nähty isoja laskupäiviä, joskin väliin on mahtunut jokunen nousupäiväkin. Monelle osakesijoittajalle kurssilasku yhdistettynä dramaattisiin uutisiin aiheuttaa stressiä ja saataa herättää houkutuksen myydä kaikki sijoitukset pois.

Sijoittajia on toki monenlaisia. Toisessa ääripäässä ovat lyhyen tähtäimen treiderit, jotka haukkana etsivät mahdollisuuksia markkinoilta. Toisessa päässä – johon kokemukseni mukaan iso osa suomalaisista kuuluu – on pitkän tähtäimen sijoittajia, jotka haluavat vaurastua ilman suurempaa vaivannäköä ja salkun pyörittelyä. Jos olet pitkän tähtäimen sijoittaja, mutta lyhyen tähtäimen kurssilasku hermostuttaa, tämä kirjoitus on sinulle.

Halu reagoida on meille luontaista

Se, että kurssilasku hermostuttaa, on luonnollista ja ymmärrettävää. Rahaan liittyy paljon tunteita. Ihminen on evoluution kehityskulun taidonnäyte, mutta psykologisesti meidät on aika huonosti huonosti rakennettu sijoittamaan riskipitoisiin kohteisiin, kuten osakkeisiin. Aivomme on kovakoodattu reagoimaan nopeasti, kun koemme, että meitä uhkaa vaara. Luolamiesaikana tämä olikin varsin hyödyllinen ominaisuus. Sijoittamisessa kuitenkin päinvastainen reagointi on hyvästä, vaikka tuntuu luonnonvastaiselta. Kun ”vaara uhkaa” eli kurssit laskee, on hyvä perusohje olla tekemättä mitään (olettaen toki, että oma salkku on alun perin rakennettu fiksusti vastaamaan omia tavoitteita). Kuten suuri ajattelija Nalle Puh on sanonut: ”Never underestimate the power of doing nothing”.

Se vaan voi olla helpommin sanottu kuin tehty. Valtaosa sijoittajista kyllä rationaalisella tasolla tietää, että osakekurssit laskevat välillä rajustikin. Mutta oma tunnereaktio voi silti tulla yllätyksenä. Sen tietää sitten, kun sen ensimmäisen kerran kokee.

Mikä sitten voisi auttaa? Tätä olen paljon vuosien varrella pohtinut, mutta valitettavasti mitään takuuvarmaa ohjetta en ole keksinyt. Tässä kuitenkin jokunen vinkki:

Pitkässä juoksussa osakemarkkinat tuottavat hyvin, mutta jyrkätkin laskut kuuluvat osakemarkkinoiden luonteeseen. Laskut ovat kuitenkin AINA korjaantuneet ajan kanssa. Tuijoittele vaikka oheista kuvaa maailman osakemarkkinoista, se antaa perspektiiviä. Lyhyellä tähtäimellä dramaattiselta tuntuvat laskut eivät pitkässä juoksussa olekaan kovin suuria.

Älä seuraa pörssikursseja turhan taajaan. Nykyään markkinoita voi seurata reaaliaikaisesti ja tuoreet uutiset pompahtelevat tietoisuuteemme älypuhelimistamme. Se on toki edistyksellistä, mutta luo myös turhaa stressiä. Ihmisten hyvinvoinnin kannalta en ole yhtään vakuuttunut siitä, että reaaliaikainen seuranta on hyvä juttu. Päivätasolla katsottuna pörssikurssit ovat noin 45 % ajasta miinuksella. Vuositason tuottoja katsottaessa vajaa 25 % tuotoista on miinuksella ja 10-vuoden ajanjänteellä tuotot ovat historiassa olleet 98 % ajasta plussalla. Haluatko altistaa itsesti päivittäiselle hermoilulle?

Muistuta itseäsi alkuperäisestä sijoitussuunnitelmastasi. Jos tavoitteena on kerätä vaikkapa pottia 30v päästä häämöttävään eläkeaikaan, ei päivien, viikkojen, kuukausien tai edes yksittäisten vuosien kehityksellä ole niin suurta merkitystä. Jos rahat on tarkoitettu ensi viikon ruokaostoksia varten tai vaikkapa vuoden päästä häämöttävään lomamatkaan, on pörssi alun perinkin ollut väärä paikka rahalle.

Omat voimavarat kannattaa laittaa siihen, millä on merkitystä. Markkinoita et voi kontrolloida, omaa käyttäytymistäsi voit.

Jos olet vasta aloittanut sijoittamisen, juttele kokeneempien konkareiden kanssa. Kurssilaskut kuuluvat osakemarkkinoiden luonteeseen. Kun laskuja on kokenut elämänsä aikana useamman, niin niihin yleensä osaa suhtautua rauhallisemmin.

Myynti voi olla perusteltuakin, mutta älä luovuta heti

Joskus voi toki olla perustua myydä sijoitukset pois ”kesken matkan”. Jos hermot eivät yritystenkään jälkeen kestä kurssilaskua, yöunet menee ja mikään muu ei pyöri mielessä, niin ehkäpä silloin turvahakuisempi salkku sopii sinulle paremmin. Sijoitusten on kuitenkin tarkoitus tuoda enemmän hyvää kuin pahaa mieltä. Se hyvä mieli tosin saattaa realisoitua vasta vuosien kuluttua, kun säästöt ja sijoitukset tuovat turvaa ja lisäävät vaihtoehtoja elämässä.

Älä kuitenkaan luovuta heti. Se on vähän sama, kuin lopettaisi kuntoilun heti, kun esimmäisellä lenkillä hengästyy ja liikkuminen tuntuu pahalta. Sijoittamisen matka on pitkässä juoksussa palkitseva, mutta matkaan kuuluu kuopat, nousut ja tasanteet.

Mikä on oma keinosi hallita hermoja markkinoiden heiluessa? Olisi kiva kuulla!

Henna Mikkonen on Säästöpankkiryhmän pääekonomisti ja kauppatieteiden maisteri, CFA. Maailmantalouden ja Suomen talouden seuraamisen lisäksi hänen sydäntään lähellä on ihmisten taloudellinen hyvinvointi. Mikkonen kokee onnistuneensa erityisesti silloin, kun pystyy tuomaan talousasiat lähemmäksi ihmisiä.