Parkkipaikka uusiksi asuinneliöiksi? Täydennysrakentaminen on taloyhtiölle tuottoisa vaihtoehto

Taloyhtiön linjasaneeraus tai kattoremontti ilman ulkopuolista rahoitusta? Kalliit ja raskaat korjausinvestoinnit voi tänä päivänä rahoittaa myös tontin täydennysrakentamisesta saatavilla tuotoilla.

Monessa vanhemmassa kerros- ja rivitaloyhtiössä on lähivuosina edessä mittavia peruskorjauksia, kun lvi-järjestelmät, katteet, ikkunat ja julkisivut alkavat tulla elinkaariensa päähän. Kalliit saneeraukset edellyttävät lähes poikkeuksetta lainarahoitusta ja käyvät tätä kautta sekä yhtiön että osakkaiden kukkarolle.

Harvoin kuitenkaan oivalletaan, että remonttien rahoitukseen on tarjolla muitakin vaihtoehtoja kuin perinteinen pankkilaina. Moni taloyhtiö sijaitsee tontilla tai kaupunginosassa, jonka arvo on vuosikymmenten saatossa voinut moninkertaistua – parhaimmillaan taloyhtiö voi levätä suoranaisen aarrearkun päällä.

Tätä arvonnousua voi hyödyntää tontin lisärakentamisella, josta saatavilla tuloilla voi rahoittaa merkittävän osan ja joskus jopa kaikki tarvittavat peruskorjaukset.

Vaivaton vaihtoehto avaimet käteen -periaatteella

Vaikka tieto lisärakentamisen tarjoamista mahdollisuuksista olisikin tiedossa, se voi nostattaa taloyhtiöissä ja isännöitsijöissä suoranaisia kauhukuvia työläästä ja monimutkaisesta lupabyrokratiasta sekä kalliista konsulttityöstä.

Tämä pulma on havaittu myös meillä Laptissa. Siksi olemme rakentaneet avaimet käteen-periaatteella toimivan palvelun, joka kattaa hankkeen suunnittelun, tarvittavat luvat sekä käytännön toteutuksen.

Hankkeet käynnistyvät maksuttomalla tonttiarviolla. Se ei vielä sido taloyhtiötä mihinkään, mutta antaa selkeän kuvan eri mahdollisuuksista: onko tontilla hyödyntämätöntä tonttimaata tai vajaakäytössä olevaa parkkitilaa? Rakennetaanko huonokuntoisemman kiinteistöosan tilalle uutta vai uusitaanko koko rakennus?

Esimerkkejä toteuttamistamme lisärakentamiskohteista löytyy mm. Kauniaisista, jossa rakensimme hukkakäytöllä olleelle pysäköintialueelle 20 uutta asuntoa. Espoon Lintuvaarassa puolestaan yhdistettiin kaksi pientalotonttia ja saatiin rakennuspaikka yli 70:lle uudelle asunnolle.

Vantaan Tikkurilassa päätettiin purkaa huonokuntoinen kerrostalo kokonaan. Nyt sen tilalle nousee 205 asunnon asuinkortteli ja liiketiloja.

Tämä Kauniaisissa sijaitseva taloyhtiö on rakennettu ylimääräisen parkkipaikan tilalle.

Kaikkia hyödyttävä kokonaisuus

Kuinka sitten lähteä liikkeelle?

Täydennysrakentamiseen liittyvät mahdollisuudet kannattaa kartoittaa jo siinä vaiheessa, kun kiinteistössä alkaa paljastua isompia korjaustarpeita.

Jos näitä peruskorjauksia on pantattu riittävän pitkälle eteenpäin, saattaa niiden hinta nousta pahimmillaan jopa tasolle, jossa korjaaminen ei enää edes kannata. Silloin vaihtoehdoksi jää vanhan kiinteistön purkaminen ja kokonaan uuden rakentaminen. Tästäkin löytyy jo esimerkkejä eri puolilta Suomea.

Tontin ja kiinteistön taloudellinen tuotto on tärkeä, mutta täydennysrakentamisessa on huomioon myös asumisviihtyvyys ja esimerkiksi piha-alueiden uudistaminen. Viime kädessä kyse on kaikkia hyödyttävästä kokonaisuudesta: lisärakentaminen tuo alueelle uusia asuntoja alueelle, joka VTT:n tutkimuksen mukaan nostaa myös vanhojen asuntojen arvoa.

